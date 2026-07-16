Mulher é encontrada morta em praça de Mogi

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes - (Foto: Arquivo/DS)
O corpo de uma mulher, de 42 anos, foi encontrado na noite desta quarta-feira (15) em uma praça de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. A causa da morte ainda não foi divulgada.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o boletim de ocorrência afirma que a vítima foi encontrada já sem vida no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.
O local foi preservado para perícia e o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional da cidade. A Polícia Civil segue investigando.