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Jornal Diário de Suzano - 16/07/2026
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Polícia

Mulher é encontrada morta em praça de Mogi

Causa da morte ainda não foi divulgada

16 julho 2026 - 13h49Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Mogi das CruzesO caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes - (Foto: Arquivo/DS)

O corpo de uma mulher, de 42 anos, foi encontrado na noite desta quarta-feira (15) em uma praça de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o boletim de ocorrência afirma que a vítima foi encontrada já sem vida no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)  foi acionado e constatou o óbito.

O local foi preservado para perícia e o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional da cidade. A Polícia Civil segue investigando.

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