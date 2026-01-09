GCM localiza 6kg de entorpecentes e prende suspeito no Parque Santa Rosa

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou quase 6kg de entorpecentes durante uma ação conjunta do Canil e da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) realizada na manhã desta quinta-feira (08/01), por volta das 11h30, na estrada dos Fernandes, no bairro Parque Santa Rosa. O homem que estaria levando as drogas foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Central com os entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 5,95 quilos de entorpecentes, distribuídos em 3,9 mil porções. Desse total, 1,8 mil unidades eram de crack, com peso de 3,83 quilos, e 2,1 mil unidades de cocaína, que somaram 2,12 quilos.

A ação teve início quando as equipes promoviam um ponto de observação na via e visualizaram uma motocicleta Honda ADV, de cor branca, se deslocando em direção ao local. O condutor demonstrou atitude suspeita ao tentar se ocultar atrás de um veículo em movimento, o que motivou a abordagem policial.

Durante a busca veicular, os agentes localizaram uma sacola preta no compartimento de entrega de alimentos da motocicleta com os entorpecentes. Questionado, o abordado informou que receberia R$ 180 para realizar a entrega do material em um endereço indicado em seu aparelho celular, que estava fixado no suporte da motocicleta.

Com base nas informações obtidas, a Romo deslocou-se até o local. Conforme as características repassadas, o destinatário estaria em um veículo Chevrolet Onix, branco. Porém, ao perceber a aproximação da viatura, o condutor do automóvel fugiu, abandonando o veículo com a chave no contato e diversos pertences em seu interior.

Na vistoria realizada no automóvel, os agentes localizaram dois cadernos com anotações de contabilidade relacionada ao tráfico, reforçando os indícios de organização criminosa envolvida na distribuição das drogas. Todo o material, incluídos os veículos, foram levados para a DP Central.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da integração entre as equipes da GCM. “Essa apreensão é resultado do trabalho técnico, da atenção dos agentes e da atuação conjunta entre o Canil e a Romo, que têm papel fundamental no enfrentamento ao tráfico de drogas e na proteção da população”, afirmou.