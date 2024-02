GCM localiza procurado da Justiça no Jardim Cacique

Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizaram, na última terça-feira (20/02), um homem que era procurado pela Justiça. Durante patrulhamento realizado na rua Rio Grande do Norte, no bairro Jardim Cacique, os guardas foram informados que em um terreno na rua havia um indivíduo com atitude suspeita. Para verificar essa informação, a Romu foi até o local e encontrou o homem, que, por sua vez, não portava nenhum documento. Com o auxílio da Central de Segurança Integrada (CSI), os agentes confirmaram que o indivíduo tinha diversas passagens criminais e estava com dois mandados de prisão solicitados por furto e roubo. Diante da situação, ele foi conduzido à Delegacia Central de Polícia.