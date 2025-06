GCM prende dois e localiza mais de 480 porções de drogas no Jardim Belém

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou duas importantes ações no bairro Jardim Belém que resultaram na prisão de um foragido da Justiça e de um suspeito de tráfico, além da localização de entorpecentes e dinheiro proveniente da venda das drogas. As ocorrências foram conduzidas pelas equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA).

Ambas os atendimentos ocorreram na última quinta-feira (29/05) e a primeira intervenção teve início às 16 horas quando os agentes da Romu e da equipe ambiental se deslocaram até a rua José Galleti para averiguar denúncias de queimadas próximas a residências. Ao se aproximarem do local, diversos indivíduos desobedeceram a ordem de parada e fugiram em direção à linha férrea. Durante a ação, os guardas conseguiram abordar um, que, ao ser questionado, confessou estar envolvido com o tráfico de entorpecentes.

Na mochila que ele portava, os agentes encontraram uma grande quantidade de drogas, sendo 230 porções de crack, 140 maconha, 98 de cocaína e 19 frascos de lança-perfume, além de valores em dinheiro e moedas trocadas. O material foi submetido à perícia do Instituto de Criminalística, que confirmou a presença de substâncias ilícitas. Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

Minutos depois, às 16h20, outra equipe da Romu, que prestava apoio na operação, realizou uma abordagem na rua Santa Rosa. Durante a ação, um dos suspeitos foi identificado como foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto com base na Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha. O homem foi conduzido à Delegacia Central de Suzano, onde teve sua prisão ratificada.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância das ocorrências. “São duas ações emblemáticas que demonstram a seriedade e o comprometimento da nossa Guarda em retirar criminosos das ruas. Trabalhamos todos os dias para garantir que a população suzanense possa viver com mais segurança e tranquilidade”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi também parabenizou os agentes pela operação e ressaltou os avanços na segurança. “Temos uma GCM preparada, bem equipada e presente nos bairros, fruto dos investimentos iniciados na gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e que agora continuam com ainda mais força. A prisão de um foragido e a apreensão de drogas e dinheiro mostram que Suzano está no caminho certo”, declarou.

A Guarda Civil Municipal de Suzano atende emergências e denúncias 24 horas por dia pelo telefone (11) 4746-3297. A colaboração da população é essencial para combater o crime e promover uma cidade mais segura.