GCM prende suspeito por tráfico e apreende mais de 360 porções de entorpecentes em Jundiapeba

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi das Cruzes prendeu, na manhã desta quarta-feira (05/08), um homem suspeito de tráfico de drogas durante patrulhamento preventivo no distrito de Jundiapeba. A ação resultou na apreensão de 364 porções de entorpecentes que seriam comercializadas na região.

Durante o patrulhamento pela rua Doutor Francisco Soares Marialva, os agentes avistaram dois homens sobre o muro de um condomínio. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir.

Um dos suspeitos foi alcançado pelos guardas portando uma sacola com drogas. O outro conseguiu escapar. Na abordagem, foram apreendidas 241 porções de maconha, 106 porções de cocaína e 17 porções de crack, além de um aparelho celular e R$ 10 em dinheiro.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada por tráfico de entorpecentes. Todo o material apreendido permaneceu à disposição da Polícia.