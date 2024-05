GCM recupera automóvel roubado e recolhe três motocicletas ilegais

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), atendeu três ocorrências no último final de semana (18 e 19/05), que resultaram no recolhimento de três motocicletas irregulares e na localização de um automóvel roubado. Os casos ocorreram no bairro Jardim São José e no centro, sendo encaminhados à Delegacia Central de Polícia e ao 32° Batalhão de Polícia Militar.

O primeiro caso ocorreu no sábado, pouco antes da meia-noite, quando a equipe da Romu realizava um patrulhamento no Jardim São José quando avistaram um motociclista conduzindo uma Honda PCX, de cor branca, sem capacete. Foram dados sinais de parada, porém o condutor ignorou a solicitação e um breve acompanhamento ocorreu até a rua Líbia, no mesmo bairro, onde ocorreu a abordagem. Os agentes verificaram que o condutor não possuía carteira de habilitação e que havia sinais de adulterações na numeração do chassi e motor, além do QR code da placa não apresentar leitura.

Por meio de uma pesquisa, foi descoberto que a motocicleta estava registrada em outros estados, sugerindo ser um veículo dublê, comumente associado a roubo ou furto, cuja numeração é duplicada para mascarar sua origem ilegal. Diante da situação, o condutor foi encaminhado à Delegacia Central para prestar esclarecimentos. Na delegacia, a GCM foi informada que o indivíduo já tinha passagens anteriores por tráfico e adulteração de veículo automotor.

Já no domingo, por volta das 15h50, uma equipe da Romo realizava um patrulhamento preventivo na rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), quando observaram um homem conduzindo uma Honda XRE, preta, sem emplacamento. Os agentes promoveram a abordagem e, logo em seguida, uma outra motocicleta passou pelos agentes, desta vez, uma Honda Fazer, preta, também sem placa de identificação. A equipe seguiu e abordou o veículo ainda, onde confirmaram que o condutor era menor de idade e a moto não possuía equipamentos de segurança. Ambas as motocicletas foram recolhidas e encaminhadas ao pátio municipal.

Por fim, ainda no mesmo dia, por volta das 20h20, os agentes da Romo estavam patrulhando o centro da cidade quando receberam um chamado via rádio sobre o roubo de um automóvel Volkswagen Gol, vermelho, ocorrido há pouco minutos, dentro do estacionamento de um comércio, também na Dr. Prudente de Moraes. A equipe iniciou rondas específicas para localizar o veículo descrito e teve sucesso ao encontrá-lo abandonado em frente à Estação Suzano da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Foi feito contato com o proprietário, que compareceu ao local com os documentos necessários. O veículo foi encaminhado ao 32° Batalhão de Polícia Militar e posteriormente devolvido ao seu proprietário.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, o patrulhamento preventivo da GCM tem gerado bons resultados. “Realizamos uma grande quantidade de rondas diárias na cidade. Com essas ações, podemos responder mais rapidamente aos chamados, o que aumenta o sucesso do trabalho. Os agentes estão desempenhando um ótimo papel, conseguindo reduzir a quantidade de veículos irregulares nas ruas e na localização de automóveis com queixa de crime”, afirmou Silva.