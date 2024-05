GCM recupera motocicletas com queixas de roubo e furto

Equipes do Canil e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recuperaram, nas últimas segunda e terça-feira (20 e 21/05), duas motocicletas com queixa de roubo e furto. No caso do veículo furtado, um menor de idade foi encaminhado à Polícia Civil.

O primeiro atendimento teve início pouco antes das 18 horas quando agentes do Canil patrulhavam a região da Vila Monte Sion e, na altura da estrada do Areião, identificaram um motociclista conduzindo uma Dafra Citycom, de cor branca, sem capacete e com emplacamento coberto. A equipe emitiu sinais de parada, que foram ignorados pelo motociclista, mas a abordagem ocorreu logo em seguida. Após pesquisa, foi constatado que o veículo havia sido furtado e que o condutor era menor de idade. Questionado, o jovem alegou ter pegado a motocicleta emprestada de um conhecido. Diante da situação, a mãe do menor compareceu à Delegacia Central de Polícia e o proprietário foi acionado para reaver seu veículo. Essa ocorrência contou com o apoio da Romu e do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA).

Já na terça-feira, às 22h30, guardas da Romu receberam informações via rádio de que uma Yamaha Ténéré, azul, havia sido roubada minutos antes na estrada do Pinheirinho, no limite entre Suzano e Itaquaquecetuba. Foram realizadas rondas na região e o veículo descrito foi localizado na rua Josué de Castro, no Parque Residencial Marengo, já em Itaquá. O proprietário foi contatado e compareceu ao local com a documentação necessária.

“O trabalho dos GCMs foi exemplar. Na primeira ocorrência, ao identificarem a situação suspeita do condutor, realizaram uma abordagem precisa e impediram que o menor continuasse trafegando de maneira irregular. Já no segundo caso, a agilidade dos agentes fez toda a diferença para localizarem a moto roubada. Recuperar os bens para seus donos é parte de nosso serviço e sempre estamos em alerta para fazê-lo da melhor forma possível”, afirmou o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva.