Homem é baleado na cabeça ao defender jovem durante assalto em Poá

Atualizado às 12h22

O metalúrgico Alciano Pereira, de 42 anos, foi baleado na cabeça ao proteger uma moça de um assalto, em Poá. O estado de saúde da vítima é considerado gravíssimo. Segundo vizinhos, a jovem socorrida está internada em estado de choque.

O fato ocorreu durante a noite dessa quarta-feira (21), na Rua Formosa, na Vila Bandeirantes. Segundo as primeiras informações, Alciano voltava do trabalho, na companhia de uma moça, quando um criminoso em uma bicicleta surgiu. Percebendo a possível abordagem, a vítima pediu que a jovem corresse, enquanto lutava com o bandido.

Durante a briga, o ladrão sacou uma arma e atirou. O tiro atingiu a parte frontal da cabeça da vítima. A última atualização dada quanto ao estado de saúde era a de que a bala ficou alojada. Alciano está internado num hospital da Capital, especializado em casos neurológicos.

Filmagens

Câmeras de monitoramento de residências no entorno onde ocorreu o crime podem ter gravado o crime. As filmagens deverão ser entregues nesta quinta-feira (21) à polícia. Até o fechamento desta reportagem, o bandido não havia sido identificado.