Homem é preso após ameaçar esposa e danificar carro com martelo em Mogi

Um homem foi preso por violência doméstica na madrugada desta sexta-feira (05) após ameaçar a esposa e danificar o veículo dela com golpes de martelo em uma residência em Cesar de Souza, em Mogi das Cruzes. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 17º Batalhão de Polícia Militar, que conduziram as partes à Central de Polícia Judiciária, onde a prisão foi confirmada pela autoridade policial.



De acordo com a ocorrência, a equipe do Copom foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica. A informação inicial indicava que um homem embriagado estaria quebrando objetos na residência e ameaçando a companheira com um martelo. Foi informado também que o suspeito desferiu diversos golpes contra um veículo, registrado no nome da mulher.



Durante a abordagem, o suspeito confessou que perdeu o controle durante a discussão e admitiu ter danificado o automóvel, alegando que o veículo havia sido um presente à esposa.

As partes foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária. Após a análise da ocorrência, foi declarada a prisão do indiciado, que permaneceu à disposição da Justiça.