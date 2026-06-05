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Jornal Diário de Suzano - 04/06/2026
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Polícia

Homem é preso após ameaçar esposa e danificar carro com martelo em Mogi

Caso de violência doméstica ocorreu durante a madrugada; suspeito admitiu ter atacado o veículo da vítima após discussão dentro da residência

05 junho 2026 - 15h40Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
A ocorrência foi atendida por policiais militares do 17º Batalhão de Polícia MilitarA ocorrência foi atendida por policiais militares do 17º Batalhão de Polícia Militar - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem foi preso por violência doméstica na madrugada desta sexta-feira (05) após ameaçar a esposa e danificar o veículo dela com golpes de martelo em uma residência em Cesar de Souza, em Mogi das Cruzes. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 17º Batalhão de Polícia Militar, que conduziram as partes à Central de Polícia Judiciária, onde a prisão foi confirmada pela autoridade policial.


De acordo com a ocorrência, a equipe do Copom foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica. A informação inicial indicava que um homem embriagado estaria quebrando objetos na residência e ameaçando a companheira com um martelo. Foi informado também que o suspeito desferiu diversos golpes contra um veículo, registrado no nome da mulher.


Durante a abordagem, o suspeito confessou que perdeu o controle durante a discussão e admitiu ter danificado o automóvel, alegando que o veículo havia sido um presente à esposa.
As partes foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária. Após a análise da ocorrência, foi declarada a prisão do indiciado, que permaneceu à disposição da Justiça.

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