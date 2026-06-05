Polícia Militar impede furto de madeira avaliada em R$ 4,5 mil em Guararema

Uma ação rápida da Polícia Militar impediu o furto de madeira de eucalipto avaliada em aproximadamente R$ 4,5 mil na manhã desta quinta-feira (4), em uma área pertencente à empresa Suzano Papel e Celulose, localizada na estrada Romeu Tanganelli, em Guararema. Um homem foi preso em flagrante por tentativa de furto e um adolescente apreendido por ato infracional. A carga foi recuperada e os envolvidos encaminhados à Delegacia de Polícia do município.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para averiguar a denúncia de furto de madeira e a presença de um caminhão suspeito circulando pela propriedade da empresa.



No local, os policiais encontraram um caminhão e três indivíduos realizando o corte e o carregamento de toras de eucalipto dentro da propriedade. A carga apreendida foi avaliada em cerca de R$ 4,5 mil.



Ainda de acordo com a corporação, os abordados apresentaram versões sobre a origem da madeira, alegando que o material teria sido adquirido de terceiros. No entanto, diante das evidências encontradas e das circunstâncias observadas no local, todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Guararema para prestar esclarecimentos.



Após a análise da ocorrência, foi ratificada a prisão em flagrante de um dos envolvidos pelo crime de furto tentado. Um adolescente também foi apreendido por ato infracional. Os demais participantes foram ouvidos na condição de testemunhas.