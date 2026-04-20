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Jornal Diário de Suzano - 18/04/2026
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Polícia

Homem é preso na Mogi-Bertioga transportando uma retroescavadeira furtada

Segundo a SSP, o condutor alegou ter sido contratado para realizar o transporte

20 abril 2026 - 12h22Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Na data, policiais militares rodoviários foram informados sobre um caminhão que estaria transportando uma retroescavadeira furtada na cidade do GuarujáNa data, policiais militares rodoviários foram informados sobre um caminhão que estaria transportando uma retroescavadeira furtada na cidade do Guarujá - (Foto: Reprodução / Polícia Rodoviária)

Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante enquanto transportava uma retroescavadeira furtada na noite deste sábado (18), na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, conhecida como Mogi-Bertioga, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o condutor alegou ter sido contratado para realizar o transporte.

Na data, policiais militares rodoviários foram informados sobre um caminhão que estaria transportando uma retroescavadeira furtada na cidade do Guarujá. Os agentes localizaram o veículo e o abordaram.

O condutor foi preso em flagrante e o caminhão apreendido. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes como receptação de veículo e localização, apreensão e entrega de veículo.
Na unidade policial, o homem foi liberado após pagar a fiança e a retroescavadeira foi devolvida ao proprietário.