Homem é preso na Mogi-Bertioga transportando uma retroescavadeira furtada

Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante enquanto transportava uma retroescavadeira furtada na noite deste sábado (18), na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, conhecida como Mogi-Bertioga, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o condutor alegou ter sido contratado para realizar o transporte.

Na data, policiais militares rodoviários foram informados sobre um caminhão que estaria transportando uma retroescavadeira furtada na cidade do Guarujá. Os agentes localizaram o veículo e o abordaram.

O condutor foi preso em flagrante e o caminhão apreendido. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes como receptação de veículo e localização, apreensão e entrega de veículo.

Na unidade policial, o homem foi liberado após pagar a fiança e a retroescavadeira foi devolvida ao proprietário.