Homem é preso vendendo munições, facas e espadas em feira de Salesópolis

Um homem foi preso na feira livre de Salesópolis comercializando munições, facas e espadas, nesta quinta-feira (2). Os produtos foram apreendidos.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento, os agentes receberam informações de um homem vendendo munições em sua barraca.

Os policiais foram até o local e, durante a abordagem, encontraram oito facas, duas espadas, quatro munições calibre 36, duas munições calibre 50, 50 munições calibre 22, e uma caixa com diversas munições.

O material foi apreendido, registrado e recolhido. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Salesópolis e permanece à disposição da Justiça.