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Jornal Diário de Suzano - 01/09/2026
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Polícia

Romu localiza mais de 20 quilos de drogas na Casa Branca

Ação ocorreu na tarde desta segunda-feira (31/08), na rua Luiz Afonso, e resultou na apreensão de maconha, cocaína e lança-perfume

01 setembro 2026 - 16h10Por de Suzano
Romu localizou mais de 20 quilos de drogas durante patrulhamento preventivoRomu localizou mais de 20 quilos de drogas durante patrulhamento preventivo - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), localizou mais de 20 quilos de drogas durante patrulhamento preventivo realizado na tarde desta segunda-feira (31/08), na rua Luiz Afonso, no Jardim Casa Branca, em uma região conhecida pela prática de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada por volta das 15h30.

Durante o patrulhamento, os agentes visualizaram um indivíduo que aparentava realizar a entrega de uma substância a outro homem, que estava em uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da viatura, o condutor da motocicleta iniciou fuga, enquanto o suspeito que realizava a entrega correu em direção a um terreno baldio, onde havia uma residência aparentemente abandonada.

A equipe realizou o acompanhamento e buscas pelas imediações, mas o indivíduo conseguiu escapar. Na sequência, os agentes fizeram uma varredura nas proximidades da residência abandonada e localizaram uma grande quantidade de materiais com características semelhantes às de entorpecentes.

Ao todo, foram encontrados 8,3 quilos de maconha; 3.290 porções de cocaína, totalizando cerca de 2,7 quilos; e 392 unidades de lança-perfume, com 9,3 quilos. O material apreendido ultrapassou a marca de 20 quilos. Toda a droga localizada foi recolhida pelos agentes e apresentada na Delegacia Central de Polícia de Suzano.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a atuação preventiva da corporação é fundamental para identificar movimentações suspeitas e contribuir para o enfrentamento do tráfico de drogas no município. “Essa ocorrência demonstra a importância do patrulhamento preventivo e da presença constante da nossa GCM nas regiões de Suzano. Nossas equipes estão atentas às movimentações e atuam de forma rápida diante de qualquer situação suspeita. O trabalho da Romu permitiu localizar uma quantidade expressiva de substâncias, que agora está à disposição da autoridade policial para as medidas necessárias”, afirmou.

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