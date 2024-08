Um incêndio atingiu uma área de mata na Vila Sol Nascente, na tarde desta terça-feira (6), em Suzano.

De acordo com informações de uma moradora, o fogo atingiu uma chácara. Em um vídeo encaminhado ao DS, mostra as chamas tomando conta da vegetação no início da noite desta terça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. Não há informações sobre o que causou incêndio.