'Meninas do tráfico': adolescentes de 14 e 17 anos são apreendidas no Jardim Margareth Enquanto uma delas agia vendendo narcóticos, a outra executava a função de 'olheira' - espécie de vigilante do narcotráfico para alertar possíveis ações policiais

Por Marcus Pontes - de Suzano 28 NOV 2018 - 09h30

Drogas, dinheiro e contabilidade do tráfico foram apreendidas Foto: Polícia Militar/Divulgação Duas garotas, de 14 e 17 anos, foram apreendidas pela Polícia Militar sob suspeita de integrar um grupo de narcotraficantes. A ação aconteceu nessa terça-feira (27), em uma comunidade carente, no Jardim Margareth, em Suzano. Ao todo, foram apreendidas 156 porções de maconha, 50 pedras de crack, 24 pinos contendo cocaína, anotações do tráfico e R$ 122,25. Policiais montaram uma operação para combater o narcotráfico na comunidade, que fica próximo a Rua Otacílio Gervásio dos Santos. Quando os primeiros agentes entraram no local, um grupo de pessoas fugiu correndo. Duas garotas acabaram sendo detidas, depois que o cerco policial se fechou. Com a primeira suspeita, os policiais encontraram uma bolsa. Haviam várias porções de entorpecentes, dinheiro e anotações sobre a movimentação das vendas. Essa mesma jovem tem passagem na Justiça por tráfico de drogas. A segunda jovem não carregava nenhum item ilícito, sobretudo, ela revelou que trabalhava como 'olheira' para o narcotráfico local. Segundo ela, a função era a de alertar traficantes sobre a chegada e/ou presença de policiais na comunidade. Segundo a Polícia Militar, as jovens foram encaminhadas ao 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista. Na delegacia, elas foram autuados por ato infracional de tráfico de drogas. Elas ficaram à disposição da Justiça.

