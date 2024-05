Motociclista fica em estado grave após acidente no Centro de Suzano

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente na Avenida Armando Salles de Oliveira, na região central de Suzano. De acordo com a Secretaria de Saúde, o homem, que não teve a idade revelada, foi socorrido com trauma crânio-encefálico. O estado de saúde é considerado gravíssimo.

De acordo com a pasta, a vítima deu entrada no pronto-socorro do Hospital e Maternidade de Suzano por volta das 14h40 desta sexta-feira (24). O órgão informou que a unidade ainda aguarda autorização do sistema da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross) para remoção do paciente ao Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba.

A Prefeitura de Suzano adiantou que deu início ao projeto de instalação de um novo equipamento semafórico exatamente naquele ponto da Avenida Armando de Salles Oliveira, próximo à esquina com a Rua Presidente Nereu Ramos.A administração municipal reforçou ainda que o trecho é bem sinalizado, com placas, demarcação no solo e equipamento de fiscalização de velocidade, mas destaca que a medida será tomada para garantir mais segurança a pedestres e condutores.