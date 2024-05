Mulher é enforcada e agredida por genro em Poá

Uma mulher, de 49 anos, foi agredida e enforcada, em Poá, na tarde desta quinta-feira (22). O suspeito é o genro. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o caso aconteceu na Vila Aracati após uma discussão entre os dois.

Segundo o BO, o genro acertou um soco na mulher, além de a pegar pelo cabelo e a jogar no chão. Em seguida, passou a apertar seu pescoço com as mãos. O genro teria pegado uma faca na sequência e tentou desferir um golpe, mas a vítima conseguiu chutá-lo e afastá-lo.

Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, o genro teria fugido ao saber que a polícia estava chegando na casa que o fato ocorreu.

A vítima precisou levar pontos na face por conta do soco. A mulher também relatou à polícia que chegou a sentir que iria desfalecer enquanto o agressor apertava seu pescoço.

O caso foi registrado como violência doméstica e tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia de Poá.