Operação 'Cidade e Ordem' fecha três comércios por irregularidades no funcionamento

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã realizou na última sexta-feira (06/06) mais uma edição da operação “Cidade e Ordem”, ação integrada de fiscalização que visa coibir irregularidades administrativas e reforçar a segurança urbana. A mobilização, que começou às 22 horas, resultou no fechamento de três estabelecimentos comerciais por irregularidades no funcionamento.

Ao todo, foram mobilizados 30 agentes públicos, incluindo nove GCMs, 11 policiais militares do 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM/M), quatro agentes da Vigilância Sanitária, três fiscais do Departamento de Fiscalização de Posturas e dois agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. A operação se concentrou em pontos estratégicos da cidade e durou até a madrugada de sábado, sendo encerrada pouco antes da 1 hora.

Durante a ação, foram realizadas 45 abordagens, duas fiscalizações de veículos, uma vistoria a motocicleta, três orientações formais, além do fechamento de três estabelecimentos comerciais que operavam fora do horário permitido. Um deles também foi autuado por violar a Lei Federal 9.294 de 15 de julho de 1996, a Lei Antifumo.

Um dos principais alvos foi uma adega localizada no bairro Chácara Miguel Badra. No momento da abordagem, o local contava com cerca de 30 pessoas. Apesar da ausência de som alto, os agentes da Vigilância Sanitária identificaram o descumprimento da Lei Antifumo e lavraram auto de infração. Em seguida, os fiscais de posturas determinaram o fechamento do local por estar funcionando após as 22 horas, fora do horário regulamentado pelo Código de Posturas Municipal.

Outros dois estabelecimentos, uma lanchonete na avenida Katsutoshi Naito e um ponto comercial na rua Bandeirantes - ambos na região da Cidade Miguel Badra -, também foram fechados por operarem além do horário permitido. Em ambos os casos, a fiscalização não registrou som alto nem aglomeração excessiva, mas foram feitas orientações aos responsáveis e aplicadas as sanções cabíveis.

A operação “Cidade e Ordem” tem sido realizada com frequência nos últimos meses como parte da política de segurança integrada adotada pela gestão municipal. A ação é planejada com base em denúncias da população e mapeamento de áreas críticas. As abordagens buscam fiscalizar irregularidades como funcionamento fora do horário, poluição sonora, consumo de álcool em excesso e outras infrações às normas sanitárias e urbanísticas.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da operação como medida de ordenamento urbano e reforço da sensação de segurança. “Essas ações conjuntas são fundamentais para mantermos a ordem pública, garantir o cumprimento das leis e dar uma resposta à população que espera tranquilidade nos bairros. A presença efetiva das forças de segurança e fiscalização é essencial para coibir abusos e reduzir ocorrências durante a madrugada”, afirmou Balbino.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, ressaltou o caráter preventivo da fiscalização e o compromisso da gestão com o bem-estar da população. “Nós atuamos com firmeza para fazer valer o que está na lei. Mas, mais do que punição, a operação tem um caráter educativo e de proteção à saúde e à ordem pública. Nosso objetivo é preservar a qualidade de vida dos moradores, especialmente nos bairros que sofrem com o funcionamento irregular de comércios durante a madrugada”, afirmou o chefe do Executivo.