Operação 'Piratas do Asfalto' apreende dois adolescentes em Itaquá

A Polícia Civil apreendeu, nesta quinta-feira (19), dois adolescentes, ambos de 16 anos, identificados como participantes de uma organização criminosa especializada em roubos de motocicletas e cargas em Itaquaquecetuba. De acordo com as investigações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas e uso de arma de fogo. A quadrilha é apontada como responsável por diversos roubos de motocicletas.

Segundo o delegado Luiz Romani, titular do Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, esta é a fase final da operação, que já resultou na prisão de outros 15 envolvidos. “Esses ladrões de motos que vinham aterrorizando as vítimas, dando disparos em via pública e levando pertences, agora foram detidos. Colocamos fim na quadrilha que agia em toda a região do Alto Tietê e também em Guarulhos”, afirmou. “Isso reflete nos índices criminais, que reduziram significativamente no período”, completou