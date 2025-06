PM que matou jovem em Poá é condenado a 23 anos de prisão

Um policial militar foi condenado a 23 anos de prisão pelo homicídio de Brenda Lima de Oliveira, que aconteceu no dia 2 de junho de 2018, em Poá. O júri popular aconteceu nesta segunda-feira (9), no Fórum da cidade. O PM pode recorrer da decisão em liberdade.

A condenação foi por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. "Ele agiu com dolo, na intenção de matar Brenda e com a intenção de matar o namorado dela, que só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente", explicou o advogado da família da vítima, Marco Antônio Pereira da Silva.

O advogado falou, ainda, sobre a tentativa de indenizações a serem pagas à família de Brenda. "Conseguimos reparações de danos morais. Entramos com ação em face do Estado, que vai reparar financeiramente os familiares", disse.

O caso

No dia 2 de julho de 2018, Brenda foi atingida por um tiro no peito e morreu na hora. Seu namorado também foi atingido, mas sobreviveu. O autor foi um PM.

Ele afirmou, à época, que estava sendo ameaçado pelo casal quando atirou. De acordo com seu relato, uma bomba foi jogada na sacada de sua casa. Horas depois, ouviu um barulho de uma moto, que estava sendo usada pelo casal, e atirou quando a mulher fez um movimento brusco com as mãos. Não foram encontradas armas com o casal.

O PM respondeu em liberdade pois pediu para populares chamarem socorro, se apresentou à polícia e entregou sua arma.

Defesa do PM

O DS tentou contato com a defesa do policial militar para um posicionamento, mas não conseguiu até o fechamento da matéria. Em caso de resposta, a reportagem será atualizada.