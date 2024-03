Polícia desmancha esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$100 milhões em um ano na região

Uma operação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Mogi das Cruzes desmanchou um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$100 milhões em apenas um ano, nas cidades de Itaquaquecetuba, Suzano, Poá e Arujá.

Um homem, de 26 anos, foi preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito, durante a operação, nesta quinta-feira (7). Agentes cumpriram 24 mandados de busca e apreensão nas cidades.

Foram apreendidos diversos celulares, computadores, documentos e anotações, 16 máquinas de cartões de crédito, três aparelhos DVR, pen drive, dois cartões bancários, 12 folhas de cheque preenchidas e assinadas, R$ 2.585 em espécie, um revólver calibre 38, 33 cartuchos íntegros do mesmo calibre e 31 deflagrados, um automóvel importado, uma caminhonete e diversos artigos eletrônicos.

Os trabalhos policiais foram realizados por integrantes do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi das Cruzes (Dise).

Após investigações, os agentes identificaram um esquema de lavagem de dinheiro através de adegas e mercadinhos nas quatro cidades e na periferia das zonas norte e leste da Capital.

As apurações mostraram que as movimentações financeiras ultrapassam R$ 100 milhões no período de um ano e que a grande maioria dos créditos recebidos por esses estabelecimentos eram em espécie.

Há também um fluxo inverso dos valores, onde as empresas maiores enviam dinheiro para as menores.

O suspeito foi conduzido ao DP e permanece preso. Todo material apreendido foi encaminhado para perícia.