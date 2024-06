Polícia encontra dois homens mortos dentro de uma casa, em Biritiba Mirim

Dois homens, de 30 e 68 anos, foram encontrados mortos, por volta das 08h desta terça-feira (11), em uma casa localizada no bairro Rio Acima, em Biritiba Mirim.



Policiais militares atenderam a ocorrência. No local, as vítimas foram encontradas já sem vida deitadas no sofá da residência.



Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como morte suspeita - acidental no DP da cidade.