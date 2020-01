Polícia Militar prende principal suspeito de roubar comércios no Centro de Suzano

O principal suspeito de roubar comércios na região Central de Suzano foi preso, na segunda-feira à noite, 27, após ter realizado mais um assalto. Ele foi capturado na Rua Vereador Antônio Teixeira, no Jardim Cacique.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado em frente à uma residência. Ao ser questionado, ele admitiu ter realizado o roubo. Disse também que trocou o celular por pedras de crack. Parte de um estojo preto foi apreendido. O objeto era usado como uma arma, de acordo com a declaração do suspeito à Polícia Civil. O homem foi conduzido ao distrito central e reconhecido pela vítima.

ÚLTIMA AÇÃO

O último roubo praticado pelo suspeito foi a uma loja de roupas femininas, localizada na Rua General Francisco Glicério. Um celular e R$ 120 foram levados. O crime aconteceu por volta das 19 horas.

SÉRIE DE ROUBOS

O DS apurou que o indivíduo preso estava sendo procurado pelas forças de segurança da cidade. Isto por causa dos recentes assaltos que ocorriam aos comércios da região central. Na maioria das vezes, as vítimas eram mulheres. Além do dinheiro, o alvo principal do ladrão eram celulares.

Agora, a polícia deve chamar vítimas de roubos, em especial ocorridos na Glicério e Benjamin Constant, principais vias do Centro da cidade, para poder realizar um formal reconhecimento.