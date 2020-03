Polícia Militar prende três e resgata motorista de aplicativo refém no Jardim Dona Benta

A Polícia Militar (PM) prendeu três suspeitos em um flagrante de roubo na tarde deste sábado (14), no Jardim Dona Benta, zona norte de Suzano. Os assaltantes portavam um simulacro (arma de fogo falsa) e renderam um motorista de aplicativo na rua Takashi Kobata.

Segundo a PM, o caso ocorreu por volta das 14h40 da tarde de hoje. Sob as ameaças dos assaltantes, o motorista sinalizou um alerta piscando o farol do carro enquanto dirigia, o que fez com que a polícia desconfiasse e abordasse o veículo.

Os três suspeitos não reagiram à abordagem dos policiais e foram presos em flagrante por tentativa de roubo.

Eles foram encaminhados para a delegacia Central de Suzano. O motorista do veículo registrou o boletim de ocorrência e passa bem.