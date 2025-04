Polícia prende dupla suspeita de participar de latrocínio contra policial penal

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes prendeu uma dupla suspeita de participar de um latrocínio contra o policial penal Ednaldo Ricardo da Silva. O crime aconteceu no dia 22 de março, por volta das 5h30, em Itaquaquecetuba.

As prisões aconteceram na noite de sexta-feira (11). De acordo com as informações da polícia, a dupla se entregou ao SHPP. Outros três envolvidos, sendo dois menores de idade, seguem procurados.

O caso

Ednaldo Ricardo da Silva, policial penal que trabalhava no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano, estava andando de moto pela Estrada Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, quando foi abordado por três motocicletas com cinco homens, todos armados, que anunciaram um assalto.

A vítima foi agredida e baleada após os suspeitos descobrirem que se tratava de um policial. Os homens levaram a arma de fogo da vítima e fugiram.

Após investigação, o SHPP identificou os cinco suspeitos, se tratando de três maiores de idade e dois adolescentes. De acordo com as informações do setor, os cinco suspeitos estavam realizando roubo com motos em Itaquá. Na data do latrocínio, inclusive, eles teriam cometido outros dois roubos.

Foi decretada prisão temporária dos três maiores de idade e pedido de internação aos adolescentes. Também foram expedidos mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos.

Uma das motos utilizadas no crime foi apreendida pelo SHPP.