Policiais do Canil de Suzano encontram drogas no Jardim Luella

Policiais do Canil encontraram 41 porções de cocaína, 135 pedras de crack, 35 de maconha, além de 10 recipientes de lança-perfume no Jardim Luella, em Suzano. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na manhã de segunda-feira (10).

Por volta das 12h40, policiais do Canil realizavam ronda na Rua Brasil Pará Cristo, no Jardim Luella. Segundo a polícia, o local já é conhecido por comércio de drogas. Em busca, o cão farejador indicou uma caixa de luz, onde é colocado lixo por moradores, e encontraram as drogas.

Os policiais ainda afirmaram que ninguém foi preso por tráfico de drogas.