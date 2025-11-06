Envie seu vídeo(11) 4745-6900
06/11/2025
Primo do jornalista Jairzinho, da TV Cenário, é encontrado morto em Ferraz

Vítima estava desaparecida há duas semanas

06 novembro 2025 - 14h24Por Gabriel Vicco - de Ferraz
Tchaquinha, como era conhecido, estava desaparecido há duas semanas e deixa a esposa, três filhos e dois netosTchaquinha, como era conhecido, estava desaparecido há duas semanas e deixa a esposa, três filhos e dois netos - (Foto: Divulgação)

O primo do jornalista Jairzinho, da TV Cenário, Rogério Carlos Honorato, de 47 anos, conhecido como Tchaquinha, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (6).

A vítima estava desaparecida há duas semanas e foi encontrada em um terreno atrás da Escola Técnica Estadual (Etec) de Ferraz de Vasconcelos. O corpo estava enterrado em uma cova.

Possíveis envolvidos no crime não foram presos até o momento do fechamento desta reportagem.

Rogério era barbeiro e deixa a esposa, três filhos e dois netos. Informações sobre o velório ainda não foram divulgados. "Estamos desolados. Ele não merecia e não era envolvido com coisas erradas. Não sabemos o que aconteceu", disse o jornalista em vídeo publicado nas redes sociais.