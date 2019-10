Quadrilha é presa após roubar carga de móveis em Suzano

A Polícia Civil prendeu, na manhã de segunda-feira (7), dois suspeitos por terem roubado uma carga de móveis, avaliada em R$ 5,8 mil, em Suzano. Outros três suspeitos de participarem do crime foram apreendidos. Além disso, a polícia apreendeu uma substância aparentando ser droga.

Caso

Por volta das 10 horas, duas vítimas entraram na Delegacia Central de Suzano para informar o roubo, que aconteceu na Avenida Paulista, no bairro Jardim Monte Cristo. Policiais civis foram até o local com viaturas descaracterizadas e encontraram cinco suspeitos parados na via.

Um dos suspeitos percebeu a presença dos policiais e tentou fugir, mas foi detido. Em revista pessoal, a polícia encontrou no bolso dele uma porção de substância esverdeada. Os outros quatro suspeitos também foram abordados. No entanto, nada de ilícito foi localizado com eles.

No local onde os cinco suspeitos estavam havia uma moto estacionada, que foi usada por eles para praticarem o roubo da carga.

Além disso, a polícia localizou um veículo que foi visto, por uma testemunha, sendo utilizado para descarregar as mercadorias roubadas.

Os cinco suspeitos foram levados para a Delegacia Central, onde as vítimas reconheceram dois dos suspeitos de terem realizado o assalto.