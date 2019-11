Suspeito de estrangular e matar adolescente homossexual é preso pela Polícia Civil

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes prendeu o suspeito de ter assassinado o jovem Giovani Davi da Silva Bezerra Santos, de 15 anos, em setembro deste ano, em Itaquaquecetuba. O corpo do jovem, que era homossexual, foi encontrado num terreno baldio . A 1ª Vara Criminal da cidade expediu mandado de prisão temporária contra o suspeito. Segundo o delegado Rubens José Ângelo, o homem preso tem passagens na Justiça por crimes como latrocínio, estupro, roubo, tráfico de drogas e furto.

A investigação do assassinato brutal do jovem durou cerca de 60 dias. De acordo com o Rubens Ângelo, a prisão do principal suspeito foi embasada numa série de nove apontamentos. Um dos principais é o fato de o homem ter sido filmado entrando no terreno baldio na companhia do adolescente. "Tal crime poderia ter conotação homofóbica. Conforme laudo necroscópico, a causa da morte da vítima foi asfixia por estrangulamento", disse.

As filmagens obtidas pela polícia mostram que a vítima entrou espontaneamente no terreno, onde depois seria encontrada morta. Para o delegado, isso indica que tanto vítima quanto suspeito se conheciam. "Ele (suspeito) se coloca na cena do crime. No interrogatório, afirma ter ido ao local para fumar maconha. No entanto, a esposa o indagou sobre a participação no crime, o que, segundo o suspeito, foi negada", explicou Rubens.

Ângelo detalhou ainda outros elementos dos quais reforçaram as suspeitas de que o brutal assassinato foi cometido pelo homem. "A esposa afirma a nós que ele (suspeito) estava no local para urinar. Depois, descobrimos que o homem raspou os cabelos e a barba, para despistar a polícia. O que é estranho é o fato dele sempre manter cabelo grande e barba", apontou.

"O homem esteve no velório da vítima. E, a prática de estrangular, é um modo corriqueiro de como ele age, como ocorreu em outros crimes", completou o delegado, afirmando que o suspeito se negou a fornecer material genético, para exame o qual confrontará se manteve ou não relações sexuais com o adolescente assassinado.

O homem está preso na Cadeia Pública de Mogi das Cruzes.