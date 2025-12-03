Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Suspeito é preso após atacar idosa de 69 anos para roubar colar em Suzano

PM flagrou agressão, perseguiu suspeito e recuperou o colar roubado no Centro de Suzano

03 dezembro 2025 - 11h14Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/PM)

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (2), após atacar e entrar em uma luta corporal com uma idosa de 69 anos para roubar o colar que ela usava, no centro de Suzano. A prisão aconteceu após uma perseguição policial.

Segundo a polícia militar, o suspeito, que já tem antecedentes por furto, foi surpreendido pela equipe policial quando agredia a vítima, que estava passeando com um cão na rua Ekiziel Alves Costa. Mesmo com a chegada da viatura, o suspeito conseguiu arrancar o colar e jogou a moto que conduzia contra o carro policial, fugindo a pé.

Na fuga, o homem ainda retornou ao local para escapar de moto, mas perdeu o controle, caiu e retomou a corrida. Ele foi alcançado na rua Expedicionário Cabo Katsuo Miyazato, quando tentou entrar em uma residência.

Ainda segundo a PM, o suspeito resistiu à prisão e entrou em uma luta corporal com os agentes, mas foi imobilizado.

A vítima relatou que havia estacionado o carro quando o homem se aproximou violentamente exigindo o colar. Ao se negar a entregar o objeto, teve o braço torcido pelo suspeito, que só cessou a agressão ao perceber a aproximação dos policiais. A idosa passou por atendimento médico e foi liberada com diagnóstico de luxação na mão.

A moto foi apreendida para perícia e o colar devolvido à vítima.

O caso foi registrado como furto e resistência no Distrito Policial de Suzano. O suspeito também é investigado por um furto de motocicleta ocorrido na mesma região.

