Polícia

Táxi tem as quatro rodas e pneus furtados em Suzano

Vídeos e fotos nas redes sociais mostram o veículo apoiado no chão

04 março 2026 - 10h33Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo apoiado no chão, sem as quatro rodas e pneus. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo apoiado no chão, sem as quatro rodas e pneus.  - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um taxista teve as rodas de seu táxi furtados, por volta das 3 da madrugada desta terça-feira (3), no Jardim Santa Helena, em Suzano. O motorista do veículo, um homem de 40 anos, relatou que deixou o automóvel estacionado e, ao retornar, as rodas haviam sido furtadas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo apoiado no chão, sem as quatro rodas e pneus. “Quando minha esposa saiu para trabalhar, encontrou o carro jogado no chão. Pelas imagens das câmeras, três homens chegaram de madrugada e, com muita calma, arrancaram as rodas e levaram cada um duas na mão. Infelizmente, o policiamento à noite é muito pouco e os furtos estão acontecendo direto", desabafou o taxista ao DS.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, diligências estão em andamento para a identificação dos autores e recuperação dos objetos. O caso foi registrado como furto na Delegacia Sede do município.

Prefeitura

A Prefeitura de Suzano informou, que a Guarda Civil Municipal (GCM) promove patrulhamentos durante o dia e a noite, não só na região central, mas em toda a cidade, todos os dias. Confira a nota completa abaixo:

 “A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano informa que a Guarda Civil Municipal (GCM) promove patrulhamentos durante o dia e a noite não só na região central, mas em toda a cidade, todos os dias, com os grupamentos Força Patrulha, Comando Força Patrulha, Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), Canil e Patrulha Maria da Penha.

Para aprimorar ainda mais este trabalho, em novembro de 2025 foi instituída a Diária Especial por Atividade Complementar (Deac), mecanismo criado para reforçar as ações de segurança pública por meio da atuação voluntária dos agentes em horários fora da jornada regular. Com a implantação prática do novo instrumento, a GCM opera com cinco equipes diárias, permitindo ampliar o patrulhamento e o apoio às operações realizadas pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã.

Durante todo o ano passado, os patrulhamentos realizados nas três regiões da cidade contribuíram para a redução de 21,3% nos roubos gerais, 56,9% nos roubos de veículos, 4,32% nos furtos gerais e 4,44% nos furtos de veículos.

A pasta ainda informa que as ações de patrulhamento auxiliaram, em 2025, na captura de 60 procurados da Justiça, na prisão em flagrante de 339 pessoas, na realização de 9.174 abordagens a indivíduos, na promoção de 1.654 abordagens a veículos, na recuperação de 135 carros e motos, além da realização de 128 flagrantes por tráfico de entorpecentes.

A secretaria ainda reforça que trabalha em parceria com as demais forças de segurança que atuam em Suzano e que a população pode colaborar com as ações da GCM por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297 para que a viatura mais próxima seja acionada para promover o atendimento ao cidadão”.

