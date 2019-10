Três são presos após furtar moto de vigilante no Boa Vista

Três jovens, de 18 a 20 anos, foram presos pela Polícia Militar sob suspeita de furtar a moto de um vigilante, nessa terça-feira à noite, 8, no bairro Boa Vista, em Suzano. O trio foi encontrado a cerca de 1,4 quilômetros de distância do local do crime.

Segundo a polícia, dois jovens tentaram escapar quando a viatura se aproximou. A fuga, porém, foi frustrada. Mas, as versões dadas sobre o furto foram diferentes. Um admitiu intenção de furtar a moto. Os demais alegaram que ajudaram o amigo, pois ficaram curiosos pelo fato dele estar empurrando a moto.

Apesar da declaração, o trio foi levado ao distrito central e autuado em flagrante por furto qualificado. De acordo com a Polícia Civil, nenhum dos jovens tinha passagens na Justiça anteriormente.

O crime

Ainda de acordo com PM, a vítima parou a moto em frente à casa da namorada, pois tinha esquecido algo dentro do imóvel. Quando voltou, em questão de minutos, ele não encontrou a moto e ligou para notificar o crime.