Van da Prefeitura de Mogi e caminhão se envolvem em acidente

Uma batida entre uma van do Fundo Social de Mogi das Cruzes e um caminhão interditou um trecho da Avenida Prefeito Carlos Alberto Lopes, no Jardim Camila, na tarde de quarta-feira (24).

A lateral da van ficou amassada, assim como a parte da frente do caminhão. Apesar do estrago provocado pelo acidente, não houve vítimas.

De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, agentes de trânsito da Prefeitura foram até o local para interditar o trânsito e auxiliar na retirada do caminhão e da carga.

Ainda de acordo com a pasta, uma equipe da concessionária EDP foi deslocada para o local por conta de um poste que também foi atingido. Fios ficaram espalhados pelo chão.