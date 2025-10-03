1° Encontro da Valorização da Vida da GCM de Ferraz de Vasconcelos é realizado

A Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos promoveu na manhã desta sexta-feira, dia 3, um momento muito especial para os guardas civis municipais (GCMs) do município: o 1º Encontro da Valorização da Vida da Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz. O evento foi realizado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na Avenida Santos Dumont, Vila Ana Maria.

A secretária de Segurança Urbana do município, Daniele de Freitas, falou sobre o primeiro evento do gênero realizado: “Estamos realizando o primeiro encontro para os profissionais de segurança. Valorizar o profissional é cuidar de quem cuida”, afirmou.

Duas psicólogas deram palestras aos profissionais: Dafine Secco, que é psicóloga clínica, e falou da prevenção ao suicídio e da necessidade de sair do automático e ter uma rotina terapêutica para evitar os transtornos mentais. Já a Valdira, também psicóloga clínica e coronel da reserva da PM, falou sobre relacionamentos afetivos e familiares, entre os múltiplos fatores, da necessidade de se preocupar com a família: “Precisamos sempre cuidar de quem cuida. Esta é a melhor estratégia. Já parabenizo pelo empenho de trazer para a cidade este olhar atento com os profissionais da segurança”, afirmou ela.

O vereador Alexandro Silva, o Teteco, esteve presente no evento e falou com os GCMs. Ele foi o autor da legislação para incluir no calendário oficial do município eventos de valorização à vida como os que foram realizados no mês de setembro e o de hoje dos guardas civis.