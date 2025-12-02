2º Simpósio da Pessoa com Deficiência da OAB Itaquá fomenta acessibilidade à advocacia

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) promoveu a segunda edição do “Simpósio da Pessoa Com Deficiência” na manhã da última sexta-feira (28/11), reunindo a classe em uma formação voltada às nuances do trato com o público PCD dentro e fora da esfera do Direito.



Com presença de intérprete de Libras, visando a plena acessibilidade aos presentes, o evento organizado pela Comissão do Direito da Pessoa Com Deficiência contou com a presença da presidente da OAB Itaquá, Matilde Gomes; da vice-presidente Cleópatra Lins Guedes; do secretário-adjunto Edmilson Soares; do tesoureiro Felipe Perez e da presidente do grupo organizador, Jacqueline Maia, em uma manhã marcada pela troca de experiências e conhecimentos entre os profissionais e os seminaristas.



A primeira palestra foi ministrada pela ex-presidente da Comissão dos Direitos PCD da OAB/SP, Camilla Varella, que tratou dos “Desafios na Efetivação dos Direitos da Pessoa com Deficiência”. Na sequência, a presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB Itaquaquecetuba, Alline Campelo, falou da inclusão na busca por medicações de alto custo.



A terceira formação teve como tema a “Saúde Mental e Atendimento Interdisciplinar” com a profissional Elisangela Mendes. Por fim, a última seminarista do dia foi a pedagoga e palestrante internacional Paula Romani que, com sua expertise em Desenvolvimento Humano, trouxe o seminário “O Silêncio Mata: Um Olhar Além da Inclusão” para encerrar a manhã.



Jacqueline ressaltou que a realização de mais uma edição do simpósio reforça o empenho do grupo temático junto à subseção em trazer experiências inclusivas à classe. "Tratar do desenvolvimento, acompanhamento e acolhimento ao público PCD é uma forma de potencializar ainda mais as capacidades dos nossos profissionais ao mesmo tempo em que fomentamos uma causa humana, que é a acessibilidade", apontou.



Já a presidente da subseção agradeceu a presença de todos os palestrantes, bem como do público que colaborou grandemente com os debates. "Foi uma manhã muito proveitosa de integração e desenvolvimento para a classe, por isso, apenas temos a agradecer os profissionais que estiveram aqui conosco. Sempre buscamos a evolução da classe e, a julgar pelo que vimos aqui hoje, pudemos abrir novos horizontes com estas orientações", declarou Matilde.

