Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 02 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

7º Fórum Internacional de Educação do Alto Tietê começa nesta quarta-feira

Mais de 5 mil profissionais da região estão inscritos no evento promovido pelo Condemat+, que tem como tema 'Os Desafios da Escola Pública na Atualidade'

02 setembro 2026 - 16h49Por da Reportagem Local
O evento reunirá mais de 5 mil profissionais da educação da região em cinco encontros onlineO evento reunirá mais de 5 mil profissionais da educação da região em cinco encontros online - (Foto: Divulgação/Condemat+)

Começa nesta quarta-feira (2) o 7º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê. O evento reunirá mais de 5 mil profissionais da educação da região em cinco encontros online para discutir os principais desafios da escola pública na atualidade. A abertura será dedicada ao tema ‘Desafios da Educação Especial e Inclusiva’, com participação da professora Mariana Rosa, doutoranda em Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e conselheira da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE). A sessão será realizada das 19h às 21h, com transmissão aberta pelo YouTube.

A profissional atua como formadora e assessora de redes públicas e privadas de ensino na elaboração, implementação e avaliação de políticas e práticas de educação inclusiva e anticapacitista. Sua trajetória também é marcada pela formação de professores, pela educação popular e pelo desenvolvimento de projetos. Após a palestra, o tema será aprofundado em um debate com a participação das secretárias de Educação de Biritiba Mirim e Jacareí, Silvana Nascimento e Ana Cristina Monteiro Leite dos Santos.

Ao longo do mês, o fórum, que conta com apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), terá encontros nos dias 9, 16, 23 e 30, sempre às quartas-feiras, das 19h às 21h, reunindo especialistas e representantes de instituições como USP, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e Universidade Federal Fluminense (UFF) e CNE.

O evento foi estruturado para promover a formação continuada, a troca de experiências entre as redes municipais e o debate sobre políticas públicas educacionais. Além da Educação Especial e Inclusiva, a programação abordará também temas como Educação Integral em Tempo Integral, Enfrentamento às Violências na Escola e Contra a Escola, Relações Étnico-Raciais e Educação Antirracista e Desafios para o Futuro da Escola Pública.

O 7º Fórum Internacional de Educação é realizado pelas Secretarias de Educação dos municípios consorciados e promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), com coordenação executiva do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (IBSA).

Serviço
Abertura: 2 de setembro
Tema: ‘Desafios da Educação Especial e Inclusiva’
Horário: 19h às 21h
Transmissão: youtube.com/c/forumeducacaoaltotiete
Outras sessões: 9, 16, 23 e 30 de setembro
Mais informações: forumeducacaoaltotiete.com.br

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ferraz realiza exumação na Quadra 47 no Cemitério do Cambiri
Região

Ferraz realiza exumação na Quadra 47 no Cemitério do Cambiri

Ferraz realiza revitalização na Praça Vereador Milton Ferreira
Região

Ferraz realiza revitalização na Praça Vereador Milton Ferreira

Marcelo Candido organiza nesta quinta-feira caminhada em Suzano pelo fim da escala 6x1
Região

Marcelo Candido organiza nesta quinta-feira caminhada em Suzano pelo fim da escala 6x1

Justiça Eleitoral anuncia novas seções e transferência de eleitores em Arujá
Região

Justiça Eleitoral anuncia novas seções e transferência de eleitores em Arujá

Simplifica Ferraz registra 71,6% de solicitações respondidas em agosto
Região

Simplifica Ferraz registra 71,6% de solicitações respondidas em agosto

Anvisa interrompe fabricação de produtos de limpeza da Unilever
Nacional

Anvisa interrompe fabricação de produtos de limpeza da Unilever