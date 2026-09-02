7º Fórum Internacional de Educação do Alto Tietê começa nesta quarta-feira

Começa nesta quarta-feira (2) o 7º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê. O evento reunirá mais de 5 mil profissionais da educação da região em cinco encontros online para discutir os principais desafios da escola pública na atualidade. A abertura será dedicada ao tema ‘Desafios da Educação Especial e Inclusiva’, com participação da professora Mariana Rosa, doutoranda em Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e conselheira da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE). A sessão será realizada das 19h às 21h, com transmissão aberta pelo YouTube.



A profissional atua como formadora e assessora de redes públicas e privadas de ensino na elaboração, implementação e avaliação de políticas e práticas de educação inclusiva e anticapacitista. Sua trajetória também é marcada pela formação de professores, pela educação popular e pelo desenvolvimento de projetos. Após a palestra, o tema será aprofundado em um debate com a participação das secretárias de Educação de Biritiba Mirim e Jacareí, Silvana Nascimento e Ana Cristina Monteiro Leite dos Santos.



Ao longo do mês, o fórum, que conta com apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), terá encontros nos dias 9, 16, 23 e 30, sempre às quartas-feiras, das 19h às 21h, reunindo especialistas e representantes de instituições como USP, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e Universidade Federal Fluminense (UFF) e CNE.



O evento foi estruturado para promover a formação continuada, a troca de experiências entre as redes municipais e o debate sobre políticas públicas educacionais. Além da Educação Especial e Inclusiva, a programação abordará também temas como Educação Integral em Tempo Integral, Enfrentamento às Violências na Escola e Contra a Escola, Relações Étnico-Raciais e Educação Antirracista e Desafios para o Futuro da Escola Pública.



O 7º Fórum Internacional de Educação é realizado pelas Secretarias de Educação dos municípios consorciados e promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), com coordenação executiva do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (IBSA).



Serviço

Abertura: 2 de setembro

Tema: ‘Desafios da Educação Especial e Inclusiva’

Horário: 19h às 21h

Transmissão: youtube.com/c/forumeducacaoaltotiete

Outras sessões: 9, 16, 23 e 30 de setembro

Mais informações: forumeducacaoaltotiete.com.br