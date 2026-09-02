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Jornal Diário de Suzano - 02/09/2026
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Região

Justiça Eleitoral anuncia novas seções e transferência de eleitores em Arujá

Mudanças têm como objetivo otimizar a infraestrutura de atendimento

02 setembro 2026 - 16h48Por De Arujá
Quatro novas unidades escolares passarão a integrar a rede oficial de votaçãoQuatro novas unidades escolares passarão a integrar a rede oficial de votação - (Foto: Divulgação)

A 335ª Zona Eleitoral de Arujá comunicou oficialmente a alteração e ampliação dos locais de votação no município para as Eleições de 2026. As mudanças têm como objetivo otimizar a infraestrutura de atendimento ao eleitorado e garantir o pleno exercício da cidadania no dia do pleito.

A partir de outubro deste ano, quatro novas unidades escolares passarão a integrar a rede oficial de votação na cidade, sendo elas: E.M. "Paulo Freire", E.M. "Prof.ª Julia Mitie Mine", ETEC "Prof.ª Luzia Maria Machado" e Colégio Sion Arujá.

Além da inclusão dos novos endereços, a Justiça Eleitoral informa a desativação de algumas seções, anteriormente estabelecidas na E.E. "Benedito Manoel dos Santos" (seções 87, 93, 105 e 115). Em razão dessa mudança, todos os eleitores cadastrados para votar nessas seções, na escola mencionadas, serão realocados para o Colégio Sion Arujá.

Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas diretamente com o Justiça Eleitoral de Arujá, localizada na Rua Albino Rodrigues Neves, 301, no Center Ville, ou pelo telefone (11) 4653-2006, WhatsApp (11) 94997-2001 ou pelo e-mail ze335@tre-sp.jus.br.

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