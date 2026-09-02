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Prêmio São Paulo de Literatura 2026 abre inscrições

Interessados em participar da 19ª edição podem se inscrever até 1º de outubro; seleção será realizada em duas categorias

02 setembro 2026 - 18h06Por Da Agência SP
Prêmio São Paulo de Literatura 2026 abre inscriçõesPrêmio São Paulo de Literatura 2026 abre inscrições - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

Estão abertas as inscrições para a 19ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura. Na edição de 2026, serão premiadas duas obras do gênero romance. A premiação será dividida em duas categorias: Prêmio São Paulo de Literatura de Melhor Romance de 2025 e Prêmio São Paulo de Literatura de Melhor Romance de Estreia de 2025. O vencedor de cada categoria receberá R$ 200 mil. O edital para inscrição das obras está disponível por meio do site premiosaopaulodeliteratura.org.br.

A inscrição é gratuita e poderá ser realizada pelo próprio escritor, pela editora do livro, ou por procurador constituído pelo autor. Podem concorrer obras físicas cuja primeira edição tenha sido publicada e comercializada no Brasil entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025 e que tenham recebido seu registro de edição física pela Câmara Brasileira do Livro em 2025.

Entre os requisitos previstos no edital, a obra deverá pertencer ao gênero romance, ter sido escrita originalmente em língua portuguesa, ter autor vivo, ter sua primeira edição física publicada e comercializada no Brasil em 2025 e ter o primeiro ISBN do livro físico atribuído pela Câmara Brasileira do Livro em 2025. Também deverá concorrer em apenas uma categoria, possuir autoria única ou coautoria, desde que não integre compilação ou compêndio, não ter sido publicada, integral ou parcialmente, fora do período estabelecido no edital, e não ter sido escrita, ainda que parcialmente, com recursos de Inteligência Artificial Generativa.

Na categoria Melhor Romance de Estreia, será obrigatória a declaração do autor informando que se trata de seu primeiro romance, assinada eletronicamente por meio do site gov.br (não serão aceitas assinaturas de próprio punho ou inserções de fotos das assinaturas no arquivo). O processo de inscrição possui duas etapas: na primeira, o escritor, a editora ou o procurador deverá preencher o formulário de inscrição on-line, exclusivamente por meio do Sistema de Fomento (fomento.sp.gov.br). Será necessário anexar o livro completo em PDF, documentos de identificação, documentação complementar e as declarações previstas para as diferentes situações de inscrição.

Na segunda etapa, para que a inscrição seja efetivada, deverão ser enviados 10 exemplares físicos da obra, acompanhados do comprovante da inscrição on-line e da ficha de inscrição correspondente. O material deverá ser encaminhado para a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, na Rua Mauá, 51, Luz, São Paulo, SP, 01028-900. O envio poderá ser realizado por transportadora, via postal com Aviso de Recebimento (AR) ou mediante entrega presencial.

A seleção será realizada em duas etapas. Na primeira, um júri composto por 10 profissionais com reconhecida experiência e conhecimento na área de literatura selecionará 10 obras em cada categoria, totalizando 20 livros finalistas. Cada obra será avaliada por pelo menos cinco integrantes do júri. Para o cálculo da média, serão desconsideradas a maior e a menor nota atribuídas à obra.

Na segunda etapa, os 20 livros finalistas serão avaliados por uma curadoria formada por cinco profissionais de reconhecida experiência e conhecimento na área de literatura. A curadoria escolherá os dois vencedores, um em cada categoria. Os nomes dos integrantes da curadoria e do júri serão divulgados no Diário Oficial do Estado de São Paulo até o final do período de inscrições. Mais informações estão disponíveis no site oficial e pelo e-mail premiosaopaulodeliteratura@sp.gov.br.

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