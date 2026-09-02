Ferraz realiza exumação na Quadra 47 no Cemitério do Cambiri

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, realiza no dia 12 de outubro o processo de exumação da quadra 47 no cemitério do Cambiri. Esta ação integra o cronograma permanente de reorganização, manutenção e gestão do espaço, em conformidade com a legislação que regulamenta o período de permanência em sepulturas temporárias.

Para garantir a transparência das informações, os dados relacionados à exumação foram compartilhados no Boletim Oficial do Município (BOM) na edição n.º 1334.

Caso o seu familiar esteja presente na lista divulgada e deseje realizar a transferência dos restos mortais, os familiares devem comparecer à Secretaria de Serviços Urbanos munidos de RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de óbito, receita de cemitério, carta de translado e título de posse.

Contudo, caso o processo administrativo não seja aberto até o dia 09/10, os restos mortais serão encaminhados ao Ossário Geral, conforme estabelece o Decreto Estadual nº 16.017/1980.

Em caso de dúvidas, os munícipes podem entrar em contato com o telefone da Secretaria de Serviços Urbanos pelo número (11) 97313-0685 ou comparecer presencialmente na sede da pasta, localizada na R. Dom João VI, 513 - Jd. Ferrazense.