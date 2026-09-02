Marcelo Candido organiza nesta quinta-feira caminhada em Suzano pelo fim da escala 6x1

O ex-prefeito de Suzano e ex-deputado estadual, Marcelo Candido (PSOL), organiza nesta quinta-feira (3/9) uma mobilização pelo fim da escala 6x1. A caminhada tem concentração às 9h em frente à Oficina da Cidade (Rua Presidente Getúlio Vargas, 78) e seguirá pelas ruas centrais. O ato prevê uma conscientização da população sobre a importância da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê a redução da jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas, sem prejuízo dos salários e com duas folgas por semana.

Nesta quarta-feira (2/9), depois de articulação da base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) fez uma força-tarefa e conseguiu aprovar o texto sem alterações. Agora, a PEC deve ser submetida ao plenário do Senado Federal. No entanto, esta é uma etapa que depende do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil – AP).

Na avaliação de Candido, o momento ainda é de cautela e de mobilização. Para ele, a pressão popular será determinante para que o Brasil consiga aprovar a redução na jornada de trabalho.

“Suzano vai marcar presença neste debate. A classe trabalhadora precisa acompanhar e pressionar os senadores a votarem de forma favorável. Não é possível mantermos uma carga de trabalho que tem adoecido as pessoas. Estamos em plenas eleições e fica um alerta: o seu candidato é contra ou a favor da escala 6x1? A extrema direita avança na tentativa de jogar o país no limbo. É preciso fazer o debate para não retroagir”, disparou.

O ex-prefeito suzanense lidera um grupo político que integra a “frente progressista” e que contempla apoiadores de diversos segmentos, assim como diferentes partidos. O grupo fará uma caminhada nesta quinta-feira (3/9) pelas ruas do Centro de Suzano pedindo a aprovação da PEC.

“Estamos na luta pelos direitos dos trabalhadores, ao lado de todo o time do presidente Lula. Tem uma turma que quer nos calar, mas seguiremos firme, mostrando a verdadeira face e os interesses da extrema direita”, afirmou Candido.

Caminhada pelo Fim da Escala 6x1

Data: 3 de setembro - quinta-feira

Concentração às 9h

Local: Rua Presidente Getúlio Vargas, 78 - Centro de Suzano - SP