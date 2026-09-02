Ferraz realiza revitalização na Praça Vereador Milton Ferreira

Nesta quarta-feira (2), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, realizou a limpeza e revitalização em torno da Praça Vereador Milton Ferreira, próxima à R. Mariana Asoli Rotuno - Jd. Tinoco. O serviço integra o cronograma mensal de ações da pasta para melhorias dos equipamentos do município.

Durante a ação, foram contemplados os serviços de limpeza das vias, capinação e roçagem de matos. Além disso, as equipes realizaram a atualização da sinalização do trânsito, mediante pintura das sarjetas.

"Estamos trabalhando de forma contínua e planejada em diferentes pontos da cidade. A manutenção é importante para preservar esses espaços e proporcionar um ambiente mais organizado, adequado e seguro para toda a população", afirmou o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David.

A Prefeitura reforça que, para manter a limpeza e conservação da cidade, em caso de flagrante de descarte irregular nas vias, os munícipes devem entrar em contato com a Guarda Civil Militar (GCM), por meio do número 153, e realizar a denúncia do caso de forma anônima.