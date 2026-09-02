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Jornal Diário de Suzano - 02/09/2026
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Região

Escolas municipais de Ferraz terão Hubs de Tecnologia do Instituto Melo Cordeiro

Projeto Mini HUBs vai levar oficinas de inovação e robótica para alunos da rede pública; anúncio foi feito em parceria com a Prefeitura durante o Summit IMC 2026

02 setembro 2026 - 19h58Por da Reportagem Local
Escolas da rede pública municipal de Ferraz de Vasconcelos passarão a contar com o projeto Mini HUBs, unidades descentralizadas de educação em tecnologia e inovaçãoEscolas da rede pública municipal de Ferraz de Vasconcelos passarão a contar com o projeto Mini HUBs, unidades descentralizadas de educação em tecnologia e inovação - (Foto: Divulgação)

As escolas da rede pública municipal de Ferraz de Vasconcelos passarão a contar com o projeto Mini HUBs, unidades descentralizadas de educação em tecnologia e inovação voltadas para crianças e jovens do município. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Instituto Melo Cordeiro (IMC) e a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Educação.

O anúncio oficial foi feito pela prefeita Priscila Gambale e pela direção do IMC no auditório da ETEC, durante o Summit IMC 2026, evento que reuniu mais de 150 pessoas, entre empresários, alunos e autoridades locais.

Inovação ao alcance das crianças

Os Mini HUBs são derivados do Hub de Inovação e Tecnologia (HIT) do IMC — lançado oficialmente no mesmo evento em parceria com o Centro Paula Souza/ETEC. A proposta é levar laboratórios, oficinas práticas e metodologias ativas de tecnologia diretamente para dentro das salas de aula municipais, preparando alunos de 7 a 21 anos para as profissões do futuro.

Para a presidente do Instituto, Kethlin Cordeiro, aproximar a tecnologia dos bairros e das escolas públicas é fundamental para garantir igualdade de oportunidades.

"A tecnologia não pode ser um privilégio. Levar esses hubs para dentro das escolas municipais é dar aos alunos da rede pública o acesso às ferramentas e ao conhecimento que o mercado de trabalho exige hoje. Queremos despertar talentos e transformar realidades no próprio território", afirma Kethlin.

Educação e mercado conectados

O evento também promoveu um debate sobre liderança e inteligência artificial com a participação de especialistas como Claudio Anjos (presidente da Fundação Iochpe), Pedro Cunha (IBM), Stânia Moraes (conselheira do GMC e IMC) e mediação do jornalista Chico Ledo, coordenador geral do IMC.
Além dos debates técnicos, crianças e adolescentes atendidos pelo Instituto realizaram uma apresentação musical especial conduzida pelo educador e artista Jhony Uriel, demonstrando o impacto do atendimento integrado da instituição.

Sobre o Instituto Melo Cordeiro (IMC)

Fundado em 2011, o Instituto Melo Cordeiro é o braço social do Grupo Melo Cordeiro (GMC). A OSC atende mais de 700 crianças e adolescentes em comunidades vulneráveis de Ferraz de Vasconcelos e região, promovendo cidadania, educação, tecnologia, cultura e inclusão social.

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