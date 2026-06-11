Ação conjunta entre Meio Ambiente e Polícia Militar leva conscientização ambiental às ruas de Ferraz

Como parte da programação da Semana Municipal do Meio Ambiente, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, promoveu nesta última quarta-feira (10) um pedágio ambiental na Avenida Jânio Quadros. A iniciativa contou com o apoio da Polícia Militar e teve como foco sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental por meio de uma abordagem educativa e participativa.

Durante a ação, equipes realizaram a abordagem de veículos que circulavam pela avenida para a distribuição gratuita de mudas de espécies frutíferas, hortaliças e árvores nativas. Além da entrega dos exemplares, os participantes receberam orientações sobre o cultivo das plantas e a relevância da arborização e da sustentabilidade para a qualidade de vida da população.

A atividade integra uma série de ações desenvolvidas ao longo da Semana Municipal do Meio Ambiente, cujo objetivo é ampliar o debate sobre questões ambientais e estimular práticas sustentáveis entre os moradores do município. Esta parceria com a Polícia Militar reforçou o alcance da iniciativa, permitindo que a mensagem de conscientização chegasse a um número ainda maior de pessoas.

A programação terá continuidade nos próximos dias. Será realizada na sexta-feira uma sessão especial de cinema ambiental no Montreal, reunindo aproximadamente 300 crianças. A atividade utilizará o audiovisual como ferramenta de aprendizado e reflexão, abordando temas relacionados à preservação dos recursos naturais e à responsabilidade coletiva na proteção do meio ambiente.

Com iniciativas que unem educação, participação popular e conscientização, a Semana Municipal do Meio Ambiente reafirma o compromisso da administração municipal com a construção de uma cidade mais sustentável e ambientalmente responsável.