Secretário de Educação representa Poá em conferência da ONU nos EUA

A cidade de Poá alcançou um marco inédito em sua trajetória institucional. Pela primeira vez na história, o município participa de um fórum promovido na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Representando oficialmente o prefeito Saulo Souza e o município de Poá, o secretário municipal de Educação, Diego Moreira, integra a 19ª Sessão da Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (COSP19), realizada entre os dias 9 e 11 de junho, reunindo autoridades, especialistas e representantes de diversos países para discutir políticas públicas voltadas à inclusão, acessibilidade e garantia de direitos das pessoas com deficiência.

O encontro reúne representantes de governos, organismos internacionais, entidades da sociedade civil e especialistas de diversas partes do mundo para discutir avanços, desafios e perspectivas relacionadas à garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Neste ano, a conferência possui um significado especial ao celebrar os 20 anos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), considerada um dos mais importantes marcos internacionais na promoção da inclusão e da acessibilidade.

Com o tema geral “CDPD aos 20 anos: celebrando e consolidando as conquistas e moldando a próxima fase de implementação em um mundo em transformação”, a COSP19 promove debates voltados ao fortalecimento de políticas públicas inclusivas, à proteção contra violência e abuso, ao fortalecimento dos sistemas de cuidado e apoio e à ampliação da participação das pessoas com deficiência nos espaços de decisão e liderança.

Para o secretário Diego Moreira, a participação de Poá em um evento dessa dimensão representa o reconhecimento e o fortalecimento das políticas educacionais inclusivas no município."É a primeira vez que a cidade senta à mesa com mais de 180 países para debater os rumos da Educação inclusiva e os direitos das crianças para os próximos 20 anos", disse.

O prefeito Saulo Souza ressaltou que a presença de Poá em fóruns internacionais demonstra o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela administração municipal na área da educação. “Poá se torna cada vez mais uma cidade que avança, que inspira e que mostra ao mundo que a inclusão não é apenas um discurso, mas uma prática diária. Ver nossa cidade representada em um dos mais importantes fóruns mundiais sobre inclusão e direitos das pessoas com deficiência é motivo de orgulho para todos nós. Seguimos firmes na missão de construir uma Poá cada vez mais humana, inclusiva e preparada para o futuro”, afirmou o prefeito.

Referência em políticas inclusivas

A participação de Poá na principal conferência mundial sobre os direitos das pessoas com deficiência também reflete os avanços implementados pela atual gestão municipal nas áreas de inclusão, acessibilidade e garantia de direitos. Desde o início do governo do prefeito Saulo Souza, o município vem ampliando a rede de atendimento especializado para pessoas com deficiência e público atípico, com a inauguração da ala de especialidades em Neurologia e Psiquiatria Adulto e Infantil no Centro de Especialidades Médicas (CEME), que passou a contar também com uma Sala Sensorial inédita na cidade. O espaço oferece atendimento contínuo e especializado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiências ocultas, Síndrome de Down e outras condições que demandam acompanhamento multiprofissional.

Entre as iniciativas de destaque também estão ainda a implantação do primeiro Jardim Sensorial público do Alto Tietê, a criação de salas de inclusão em equipamentos municipais, a ampliação dos atendimentos em fonoaudiologia, neurologia e psiquiatria, além da contratação de profissionais de apoio para acompanhar alunos atípicos na rede municipal de ensino.

A administração também passou a garantir espaços acessíveis nos grandes eventos da cidade, com áreas adaptadas, intérpretes de Libras e abafadores de ruído. E como próximo passo desse conjunto de políticas públicas, a Prefeitura prepara a inauguração da Clínica Girassol, unidade especializada que oferecerá atendimento integral e multiprofissional para crianças e adolescentes com TEA e outras condições atípicas, fortalecendo a rede de acolhimento e cuidado humanizado às famílias poaenses.

Educação em alta

Nos últimos meses, a Educação de Poá tem recebido destaque em cenários estadual, nacional e internacional. Em 2026, o secretário Diego Moreira participou como palestrante na Bett Brasil, compartilhando experiências sobre gestão educacional, formação continuada e valorização de professores.

Também representou o município em uma imersão internacional na Toscana, na Itália, voltada ao estudo de políticas públicas educacionais inovadoras, e integrou uma missão sobre o sistema educacional da Finlândia, sendo Poá a única cidade não-capital brasileira convidada.

Além disso, a cidade conquistou o Prêmio Excelência Educacional do Governo do Estado de São Paulo, ao atingir as metas de alfabetização de 2025, reforçando os resultados positivos da rede municipal e o compromisso com a melhoria contínua da aprendizagem dos estudantes.