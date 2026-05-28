Ferraz entra no clima da Copa com telão gigante, comidas típicas e troca de figurinhas

A Copa do Mundo de 2026 vai agitar a cidade de Ferraz de Vasconcelos. Durante o primeiro jogo do Brasil, que ocorre no sábado, 13 de junho, a cidade fará uma transmissão ao vivo com um telão de 10x4 e feira gastronômica com comidas típicas de festa junina na Praça dos Trabalhadores (Centro de Convenções).

O objetivo da ação é reunir os munícipes neste momento tão importante para o Brasil, que é considerado o país do futebol, levando acesso à cultura esportiva para todos os moradores da cidade.

A feira gastronômica que ocorre todas as sextas-feiras no Calçadão da XV de novembro também estará presente durante a transmissão dos jogos, com barracas decoradas e comidas típicas, unindo o clima da copa com os festejos juninos.

Além disso, o momento também contará com um stand de troca de figurinhas para que qualquer pessoa possa levar as suas figurinhas para completar o seu álbum da copa.

Esta é uma parceria da Secretaria de Cultura e Turismo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura.

“Este é um momento raro, vamos reunir uma festa tradicional da cultura brasileira com os jogos da copa. Não tem como deixar o povo ferrazense mais feliz e animado. O nosso objetivo é levar o acesso a uma cultura de qualidade para todos”, pontuou a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto.