UMC promove palestras gratuitas sobre gestação, parto e planejamento familiar

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) oferece à comunidade duas palestras gratuitas sobre gestação, parto, saúde da mulher e planejamento familiar. As atividades, realizadas por meio do curso de Medicina e da disciplina de Ginecologia e Obstetrícia, acontecem na próxima semana, dias 1º e 2 de junho, na Policlínica da universidade, com a participação de professoras da instituição.

A primeira palestra será na segunda-feira (1º/6), às 10h, com o tema “Gestação, Parto e Pós-parto: O que Você Precisa Saber”, e trará orientações e cuidados para o período da gravidez e o puerpério. A apresentação será ministrada pelos alunos do curso de Medicina sob a supervisão da professora Isabella Masirevic Lozano Navajas.

Na terça-feira (2/6), também às 10h, a palestra será sobre “Planejamento Familiar”, supervisionada pela professora Carolina Zendron Machado Rudge. O encontro tratará de tópicos da saúde reprodutiva e do planejamento familiar, com contribuições para o acolhimento e a orientação da população atendida pela Policlínica da UMC.

As palestras oferecem 25 vagas cada e são abertas para o público externo. Basta se inscrever previamente pelo telefone: (11) 4728-5383. A Policlínica fica na rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 170, no Centro de Mogi.

“Além de aproximar a universidade da comunidade, as ações reforçam a formação prática dos estudantes do curso de Medicina, proporcionando experiências supervisionadas e voltadas à promoção da saúde pública”, destaca a UMC em comunicado oficial.

SERVIÇO:

Confira a programação de palestras gratuitas da UMC sobre Saúde da Mulher

“Gestação, Parto e Pós-parto: O que Você Precisa Saber”

Data: 1/6/2026

Horário: 10h

Local: Policlínica da UMC

Vagas: 25

“Planejamento Familiar”

Data: 2/6/2026

Horário: 10h

Local: Policlínica da UMC

Vagas: 25

Inscrições: (11) 4728-5383

Endereço da Policlínica: Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 170 – Centro, Mogi das Cruzes/SP