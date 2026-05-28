Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 28 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 28/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

UMC promove palestras gratuitas sobre gestação, parto e planejamento familiar

Programadas para os dias 1º e 2 de junho, atividades serão abertas ao público externo e  supervisionadas por professoras da Universidade de Mogi das Cruzes

28 maio 2026 - 15h27Por De Mogi
UMC promove palestras gratuitas sobre gestação, parto e planejamento familiarUMC promove palestras gratuitas sobre gestação, parto e planejamento familiar - (Foto: Divulgação)

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) oferece à comunidade duas palestras gratuitas sobre gestação, parto, saúde da mulher e planejamento familiar. As atividades, realizadas por meio do curso de Medicina e da disciplina de Ginecologia e Obstetrícia, acontecem na próxima semana, dias 1º e 2 de junho, na Policlínica da universidade, com a participação de professoras da instituição.

A primeira palestra será na segunda-feira (1º/6), às 10h, com o tema “Gestação, Parto e Pós-parto: O que Você Precisa Saber”, e trará orientações e cuidados para o período da gravidez e o puerpério. A apresentação será ministrada pelos alunos do curso de Medicina sob a supervisão da professora Isabella Masirevic Lozano Navajas. 

Na terça-feira (2/6), também às 10h, a palestra será  sobre “Planejamento Familiar”, supervisionada pela professora Carolina Zendron Machado Rudge. O encontro tratará de tópicos da saúde reprodutiva e do planejamento familiar, com contribuições para o acolhimento e a orientação da população atendida pela Policlínica da UMC.

As palestras oferecem 25 vagas cada e são abertas para o público externo. Basta se inscrever previamente pelo telefone: (11) 4728-5383. A Policlínica fica na rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 170, no Centro de Mogi.

“Além de aproximar a universidade da comunidade, as ações reforçam a formação prática dos estudantes do curso de Medicina, proporcionando experiências supervisionadas e voltadas à promoção da saúde pública”, destaca a UMC em comunicado oficial.

SERVIÇO:

Confira a programação de palestras gratuitas da UMC sobre Saúde da Mulher

“Gestação, Parto e Pós-parto: O que Você Precisa Saber”
Data: 1/6/2026
Horário: 10h
Local: Policlínica da UMC
Vagas: 25

“Planejamento Familiar”
Data: 2/6/2026
Horário: 10h
Local: Policlínica da UMC
Vagas: 25

Inscrições: (11) 4728-5383

Endereço da Policlínica: Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 170 – Centro, Mogi das Cruzes/SP

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ferraz entra no clima da Copa com telão gigante, comidas típicas e troca de figurinhas
Região

Ferraz entra no clima da Copa com telão gigante, comidas típicas e troca de figurinhas

Agente Mirim encerra semestre com ação educativa para alunos da rede municipal em Ferraz
Região

Agente Mirim encerra semestre com ação educativa para alunos da rede municipal em Ferraz

Prefeitura de Ferraz promove capacitação gratuita sobre Compras Públicas para empreendedores
Região

Prefeitura de Ferraz promove capacitação gratuita sobre Compras Públicas para empreendedores

Arujá Fest se inicia no próximo dia 4; confira a programação completa de shows
Região

Arujá Fest se inicia no próximo dia 4; confira a programação completa de shows

Festa das Nações 2026 em Arujá celebra a cultura local com destaque para artistas da cidade
Região

Festa das Nações 2026 em Arujá celebra a cultura local com destaque para artistas da cidade

Empresário mogiano será palestrante em evento internacional
Região

Empresário mogiano será palestrante em evento internacional