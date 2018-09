Agosto tem saldo positivo na geração de empregos, aponta Caged

Aos poucos, a região vem esboçando melhora na geração de empregos. Em agosto, o Alto Tietê criou 336 novas oportunidades. E esse número positivo é puxado por quatro cidades: Arujá (271); Itaquaquecetuba (217); Suzano (168); e Guararema (53).

As informações foram divulgadas pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), órgão do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A leve melhora, porém, não ocorreu em toda a região. A maior parte das cidades do Alto Tietê registrou números negativos. Santa Isabel, Mogi das Cruzes, Poá e Biritiba Mirim, que fecharam com -167, -69, -68 e -53 oportunidades, respectivamente. Salesópolis registrou a marca de -16 vagas de emprego com carteira assinada.

Ferraz de Vasconcelos foi à única cidade a não registrar nenhuma perda ou contratação.

No somado deste do mês, a região teve 8.759 admissões com carteira assinada, contra 8.423 demissões.

Agosto é o primeiro mês que o Alto Tietê não registra dados alarmantes, quando o assunto é o fechamento de vagas de emprego. Dados do Caged mostram que os últimos dois meses, em junho e julho, a região perdeu 946 registros formais de trabalhadores.

Apesar da melhora, se comparado ao mesmo mês do ano passado, a região continua tímida quando se refere à geração de empregos. Para se ter uma ideia, em 2017, foi criada 974 oportunidades. Na época, os municípios que ganharam mais registros formais de emprego foram Itaquaquecetuba, com 606, e Mogi das Cruzes, totalizando 198. Arujá e Ferraz de Vasconcelos também registraram números positivos, totalizando 99 e 83, respectivamente.