Alto Tietê perde eleitores para 2024 com mais de 61,6 mil títulos cancelados

As dez cidades do Alto Tietê registraram 61.654 títulos de eleitor cancelados em 2023, conforme levantamento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). São 33.038 títulos cancelados neste ano por ausência às urnas nos últimos três pleitos. E outros 28.616 cancelados por não comparecimento à revisão biométrica nos municípios em que houve a obrigatoriedade.

Em nota ao DS o TRE afirmou que os títulos cancelados por ausência à revisão biométrica de 2019, reativados excepcionalmente para que os eleitores pudessem votar nas Eleições de 2020 e 2022 (período pandêmico), retornaram ao status de cancelado para aqueles que não compareceram às Eleições 2022 nem fizeram revisão ou transferência do título.

Dois motivos

Arujá, Ferraz, Poá, Salesópolis e Santa Isabel tiveram títulos cancelados por não comparecimento às urnas e não realização da biometria. As demais cidades tiveram apenas títulos cancelados por não comparecimento às urnas.

Em Arujá foram 6.961 cancelamentos, sendo 1.647 por ausência e 5.314 por falta da biometria.

Em Ferraz foram 13.993 cancelamentos, divididos entre 3.530 por ausência e 10.463 por falta da biometria.

Poá teve 11.123 cancelamentos, sendo 2.601 por ausência às eleições e 8.522 por biometria.

Salesópolis e Santa Isabel fecham a lista com 1.443 e 3.907 cancelamentos, respectivamente. Em Salesópolis foram 232 por ausência e 1.211 por biometria. E em Santa Isabel são 801 por faltar nas eleições e 3.106 por biometria.

Ausência

Em Biritiba (513), Guararema (576), Itaquá (6.869), Mogi (8.181) e Suzano (8.088). Todos os cancelamentos foram por ausência às últimas três eleições.

Como regularizar

Caso esteja com o título cancelado, a eleitora ou o eleitor deve fazer uma revisão de dados ou transferência (se tiver mudado o seu domicílio) para ficar em situação regular. As operações podem ser solicitadas no site do TRE-SP, no atendimento on-line, em qualquer cartório de forma presencial ou nos postos do Poupatempo que oferecem serviços da Justiça Eleitoral.