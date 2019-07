Alto Tietê registra 22 casos de gripe e mais de 400 mil vacinados

O Alto Tietê registrou 22 casos de gripe neste ano. O número é referente as cidades de Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano. Por outro lado, Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos e Salesópolis descartaram registros da doença durante esse período.

Mogi lidera a lista das cidades que registraram casos da gripe. Ao todo, foram notificados sete casos, sendo quatro do vírus "Influenza A", dois do "Influenza A H3" e um do vírus "H1N1", representando 31,9% dos casos. Na sequência vem Guararema e Santa Isabel, ambas com quatro casos cada uma. Dos quatro casos em Guararema, um foi importado - pessoa que contrai a doença em outra cidade e foi registrada na cidade. Já Santa Isabel, também com quatro casos, registrou três da "Influenza B" e um caso do vírus "Influenza Sazonal H/3".

Suzano computou três casos de "Síndrome Respiratória Aguda". A cidade descartou caso de H1N1. Já Itaquá teve dois casos de "Influenza B" registrados. Poá também teve dois casos confirmados do vírus "Influenza" na cidade, mas não especificou qual deles.

Vacinas

Cerca de 407.060 pessoas já receberam a vacina contra a gripe na região neste ano. Das 10 cidades do Alto Tietê, a que teve mais vacinas aplicadas foi Mogi, com aproximadamente 133 mil aplicações, o que representa 32,7% do número total.

Suzano vem na sequência com 80.371 vacinas aplicadas até o mês de junho. Itaquá fica na terceira posição, com 62.747 pessoas imunizadas.

Seguem na lista Ferraz de Vasconcelos, com 50.177, Poá em quinto lugar, com 25.261 aplicações. Arujá é a sexta cidade da lista, com 17.946 vacinas aplicadas. Na sétima posição vem Santa Isabel, com 15.139 aplicações.

Biritiba Mirim, que imunizou 9.378 pessoas, é a oitava colocada, seguida por Guararema, que está na nona colocação, com 8.143 vacinas. Com 4.898 pessoas imunizadas até o momento, Salesópolis fecha a lista do Alto Tietê.

Disponibilidade

As cidades de Mogi e Itaquá ainda possuem vacinas disponíveis para todos os grupos. Já Ferraz tem para grupos prioritários. Arujá, Poá e Suzano têm vacina disponível apenas para crianças que precisam tomar a segunda dose. Biritiba Mirim, Guararema e Salesópolis não têm mais doses disponíveis. A Prefeitura de Santa Isabel não falou se ainda fornece vacinas nas unidades de saúde da cidade.