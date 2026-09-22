Alto Tietê registra chuva com volume até 29 mm sem ocorrências graves

As cidades do Alto Tietê passaram pelas fortes chuvas registradas entre a noite desta segunda (21) e madrugada desta terça-feira (22) sem ocorrências graves. O volume da precipitação variou por município, entre 10 e 29 milímetros, mas não houve chamada de emergência das autoridades locais. As administrações municipais seguem utilizando sistemas de alerta e monitorando o clima para prevenir eventuais desastres.

Segundo a EDP, não houve impacto significativo das chuvas na rede elétrica do Alto Tietê atendida pela empresa. Diante da previsão de chuvas fortes entre terça-feira (22) e quarta-feira (23), a empresa reforçou as equipes em campo e mantém o sistema elétrico sob monitoramento permanente pelo Centro de Operações Integrado (COI), que acompanha as condições meteorológicas e direciona os recursos conforme a necessidade.

Mogi das Cruzes foi a cidade com o maior acúmulo de chuvas, registrando 29 milímetros na madrugada desta terça-feira (22). Não houve ocorrências e as áreas de risco seguem sendo monitoradas por equipes em campo e pelas câmeras do programa Smart Mogi. O acompanhamento é intensificado durante períodos de maior incidência de chuvas ou eventos climáticos severos.

Em Suzano, choveu uma média de 17,1 milímetros nas últimas 12 horas. Foram registrados 18,2 milímetros na estação Tabamarajoara, 19,4 milímetros em Miguel Badra, 20,8 milímetros no Jardim Amazonas e 10 milímetros na estação Lincoln. A cidade também não registrou nenhuma ocorrência.

A Prefeitura informou ainda que a Defesa Civil segue com o monitoramento permanente de 45 áreas de risco. Além disso, o órgão conta com Plano Municipal de Contingência, sistema de alertas por SMS e capacitações do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec).

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que a cidade apresenta cenário de estabilidade após as chuvas dos dias 12 e 13 de setembro, mas que a força-tarefa permanece mobilizada para acompanhar os níveis dos rios, a previsão meteorológica e pontos com retorno de água pela rede de drenagem. Foram registrados aproximadamente 19 milímetros nas últimas 24 horas e ainda há lâminas de água pontuais em algumas vias, devido à saturação do solo, sem novos impactos significativos nas residências. O abrigo emergencial permanece disponível, com 10 famílias, totalizando 32 pessoas, acolhidas.

Em Santa Isabel não houve ocorrências relacionadas às chuvas que demandassem atendimento da Defesa Civil entre esta segunda (21) e terça-feira (22). A gestão municipal afirmou, porém, que o município permanece em estado de atenção devido ao histórico recente de precipitações e acompanha as áreas de risco, especialmente locais que apresentaram ocorrências ou movimentações de solo anteriormente. A Defesa Civil mantém plantão 24 horas e contato com a Defesa Civil estadual.

Arujá registrou 10,6 milímetros de chuva e não teve ocorrências relacionadas às precipitações no período. Já Poá não informou os milímetros de chuva na cidade, mas disse que o município também não registrou ocorrências graves em função das chuvas.